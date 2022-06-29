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Komisyon toplandı: Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde iş ve işveren temsilcileri bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün başlayan çalışmaların yarın sonuçlanacağını ümit ettiklerini söyledi. Peki temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte yeni asgari ücret formülünün ayrıntıları...

Haberler - ntv.com.tr 29.06.2022 - 15:20

Komisyon toplandı: Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı.

Toplantıda, işçi kesimi adına Türk-İş, işveren kesimi adına TİSK asgari ücrette yapılacak artışa dair görüş ve önerilerini sunacak.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, " var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil" dedi.

Bilgin, "Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi, Türkiye'nin üretim gücünün en önemli temeli emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Bilgin, (Asgari ücret) bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum" ifadesini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE ÖNE ÇIKAN FORMÜLLER

Sabah'ın haberine göre, hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı.

Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.

GELİR VERGİSİ ALINMIYOR

Asgari ücretin brüt rakamı 5004 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 775 lira 62 kuruşu buluyor.

Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,22 TL'lik bir miktara ulaşıyor. 

Bu miktarın işsizlik sigortası fonunda karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücret için 5.879,62 TL tutarında bir miktara ulaşmak mümkün oluyor.

Bu formül işletildiğinde işverene yük getirmeden asgari ücrete bir ara zam yapılmış olacak. Bu formülün dışında öne çıkan diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak. Orada da yüzde 50.5 oranındaki yıl başında yapılan artış oranının yıllık enflasyona tamamlanması sağlanacak.

Bu durumda artış yüzde 26 civarında olacak ve net asgari ücret 5.363,53 liraya kadar ulaşacak. Burada da yine işsizlik sigorta fonundan destek yapılması söz konusu olabilecek.

PRİM DESTEĞİ FORMÜLÜ HESABI

ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ % 14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
 
İŞVERENE MALİYET

Brüt asgari ücret: 5004,00
SGK Primi % 15,5 (işveren payı): 775,62
İşsizlik sig. Pr. İşveren %2: 100,08
İşverene toplam maliyet: 5.879,70
KESİNTİLER TOPLAMI: 875,62

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 26.10 ARTARSA (TL/AY)

Brüt asgari ücret: 6.310,04
SGK primi % 14: 883,41
İşsizlik sig. primi % 1: 63,10
Kesintiler toplamı: 946,51
Net asgari ücret: 5.363,53

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