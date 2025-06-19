Komisyondan, Google cezasına onay

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Juliane Kokott, Google'a "Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından kesilen 4,1 milyar euronun üzerindeki para cezasının uygun olduğu yönünde görüş bildirdi.



Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanının Başsavcısı Kokott, Google ve Alphabet'in AB Komisyonunun uyguladığı para cezasına karşı açtığı davada mütalaasını açıkladı.



Mütalaada, Android davası konusunda Google'ın Avrupa Adalet Divanına itirazının reddedilmesi ve AB Genel Mahkemesi tarafından belirlenen 4 milyar 124 milyon avroluk para cezasının onanması teklif edildi.



GOOGLE'A DAVA



AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasa hakimiyetini kötüye kullanmak ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.



AB, 2018 yılında Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,34 milyar avro para cezası kesmişti. Söz konusu cezaya itiraz eden Google, hukuki süreç başlatmıştı.



AB Genel Mahkemesi, 2022'de Google'ın Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği yönündeki AB Komisyonu kararını, para cezasını 4 milyar 124 milyon avroya indirerek onamıştı.



Google, AB Genel Mahkemesi kararını en üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanında temyize götürmüştü.



AB Genel Mahkemesi kararları, hukukilik denetimi için üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanına taşınabiliyor.

