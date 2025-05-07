Komşuda işçi krizi: Yunanistan turizm elemanı arıyor!

Turizm sezonu yaklaşırken, Yunanistan'da restoran ve otel sahipleri çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyor. Yaklaşık 80 bin işçi açığı olduğu tahmin ediliyor.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan işletmecilere göre bunun nedeni, çalışma şartlarının "esnek" olması. Yunanlar bugünlerde 9-5 çalışabilecekleri, hafta sonu ya da ekstra mesaiye kalmayacakları ofis işlerini tercih ediyor.

Yunanistan'da ülke ekonomisinin yüzde 25'ini oluşturan yemek ve otel sektöründe 80 bin işçi açığı olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer sorunu çözmek için, kısmen yerel yöneticilerin de baskısıyla, yaklaşık 30 bin kayıtsız göçmenin ülkedeki statüsünü yasallaştırmayı planlıyor.

Ayrıca Mısır, Vietnam, Bangladeş, Gürcistan, Hindistan ve Moldova gibi üçüncü dünya ülkeleriyle de "işçi akışı" konusunda ikili anlaşmalar yapıldı.