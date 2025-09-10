Kömür düşüşe geçti

Newcastle kömür vadeli işlemleri, zayıf küresel talebin fiyatları olumsuz etkilemesiyle Eylül ortasında ton başına 104 doların altına gerileyerek üç aylık en düşük seviyeye ulaştı.



Sektör verileri, küresel kok kömürü hacimlerinin 2025'in ilk yarısında yıllık bazda yüzde 6 düşüşle yaklaşık 172 milyon tona gerilediğini gösterdi. Bu durum, zayıf çelik üretimi, kilit pazarlardaki yüksek iç arz ve Hindistan ve Çin gibi büyük alıcıların deniz yoluyla alımlarını azaltmasıyla değişen ticaret akışlarını yansıtıyor.



Hindistan'da alıcılar temkinli bir duruş sergileyerek birkaç kargoyu satamadı. Çin'de ise, iç fiyatlardaki düşüşlerin devam etmesiyle birlikte sonbahar başındaki talep zayıf kaldı. Hebei ve Shandong'daki büyük çelik fabrikalarının ilk fiyat indirimi turunu başlatmasının ardından, kok maliyetlerine ilişkin belirsizlik de düşüş eğilimini artırdı.