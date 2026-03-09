Kömür fiyatlarına İran dopingi

Orta Doğu'daki tırmanan çatışma ve bunun sonucunda ortaya çıkan aksaklıklar küresel enerji arzı risklerini önemli ölçüde artırdıkça, kömür fiyatları ton başına 140 dolara doğru yükselerek Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalması nedeniyle büyük Ortadoğu üreticilerinin üretimlerini kısıtlamasının ardından petrol fiyatları da 2022'den bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı.

Buna ek olarak, Katar'ın devasa sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin durdurulması, enerji sektöründe yakıt değiştirme talebini artırdı. Katar'ın ana LNG ihracat merkezi, küresel LNG'nin yaklaşık yüzde 20'sini sağlıyor ve 30 yıllık tarihinde hiçbir zaman tamamen faaliyetlerini durdurmadı.

Birçok Asya ekonomisinin Katar LNG'sine bağımlı olması nedeniyle, aksaklık devam ederse bölge kömürle çalışan enerji üretimini artırmak zorunda kalabilir. Kömür kaynakları, hem enerji tamponu hem de kimya endüstrisi için önemli bir hammadde olarak Çin için de stratejik önem kazanıyor.