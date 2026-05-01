Konaklama vergisi yüzde 1'e düşürüldü

Konaklama vergisinin düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11263 sayılı karara göre, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 34'üncü maddesinde belirlenen uygulanan konaklama vergisi oranı yeniden belirlendi.

Kararla birlikte bugüne kadar yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi, 31 Aralık 2026'ya kadar yüzde 1 oyacak.