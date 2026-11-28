Konaklama vergisinde yüzde 1 uygulaması uzatıldı
28.11.2026 10:24
Anadolu Ajansı
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Konaklama vergisinin 2027 sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanmasına devam edilecek.
Daha önce yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi, 30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla 31 Aralık 2026'ya kadar uygulanmak üzere yüzde 1'e indirilmişti.
Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oranın uygulama süresi 31 Aralık 2027'ye kadar (bu tarih dahil) uzatıldı.
Düzenlemeyle, ülkedeki turizm işletmelerinin küresel rekabet gücüne 2027 yılında da katkıda bulunulması amaçlanıyor.