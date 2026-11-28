Daha önce yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi, 30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla 31 Aralık 2026'ya kadar uygulanmak üzere yüzde 1'e indirilmişti.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oranın uygulama süresi 31 Aralık 2027'ye kadar (bu tarih dahil) uzatıldı.

Düzenlemeyle, ülkedeki turizm işletmelerinin küresel rekabet gücüne 2027 yılında da katkıda bulunulması amaçlanıyor.