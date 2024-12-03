Konkordato başvuruları rekor kırdı
Finansmana erişim sorunları, üretim faaliyetlerindeki bozulma ve sıkı para politikasının da etkisiyle konkordato başvurularında yılın 11’inci ayında rekor geldi.
Konkordato başvuruları kasım ayında rekor kırdı.
Geçen ay 152 dosya için konkordato geçici mühlet kararı verildi.
11 ayda 1504 konkordato başvurusu yapıldı.
Böylece, 1387 konkordato başvurusunun gerçekleştiği 2019 yılındaki zirve aşılmış oldu.
En fazla konkordato ilan eden sektörlerde ise ilk sırada tekstil geldi.
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