Konkordato başvuruları rekor kırdı

Konkordato başvuruları kasım ayında rekor kırdı.



Geçen ay 152 dosya için konkordato geçici mühlet kararı verildi.



11 ayda 1504 konkordato başvurusu yapıldı.



Böylece, 1387 konkordato başvurusunun gerçekleştiği 2019 yılındaki zirve aşılmış oldu.



En fazla konkordato ilan eden sektörlerde ise ilk sırada tekstil geldi.