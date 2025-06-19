Konut almak isteyenler dikkat... Firmalar faizi yüzde 0.69'a düşürdü

Türkiye'de konuta olan talep devam ediyor. Konut satış rakamları rekor kırarken önümüzdeki dönemde mevduat faizlerinde düşüş olacağına dair beklentiler de nakitte olanları konut alımına itiyor.



Uzun süredir yüksek faiz uygulanan mevduatta neredeyse alınacak konutların yarı parası faiz getirisiyle sağlandı ve bu süreçte de konut fiyatları düşüş ya da durgunluk gösterdi.



Kiralardaki artış da yatırım amaçlı konut alımlarını artırdı ancak ikinci evi olanlara konutun ekspertiz değerinin sadece yüzde 22.5'i kadar kredi veriliyor.



EMLAK KONUT KAMPANYALARINI SÜRDÜRÜYOR



Emlak Konut faiz oranlarını yüzde 0.69'a kadar indirdi. Yüzde 0.69 ile yüzde 1.29 arasında değişen faiz oranlarıyla Emlak Konut ev sahibi olmak isteyenlere satış yapıyor.



HANGİ PROJELERDE VAR?



Emlak Konut'un inşa ettiği birçok proje bulunuyor. Uygun faiz oranlarına sahip olan projeler bulunuyor.



Fikirtepe'de yüzde 10 peşin, 48 ay vade farksız, yüzde 0.69 vade farkıyla satışlar sürüyor.



Düşler Vadisi projesinde yüzde 15 indirim, 24 ay vade farksız taksit, 36 ay yüzde 0.99 faiz oranıyla konut kredi kullandırılıyor.



Balıkesir Emlak Konutları'nda peşin alımda yüzde 15 indirim ya da 60 ay vadede yüzde 0.99 vade farkıyla satış yapılıyor.



Nezihpark Bahçekent'te yüzde 30'a varan indirim, yüzde 20 peşinat, 24 ay vade farksız satışlar devam ediyor.



Yenişehir Evleri Arnavutköy'de peşin ödemelerde yüzde 25 indirim, 24 ay vade farksız ödeme imkanı ya da yüzde 20 peşin 60 ay yüzde 0.99 vade farkıyla satış yapılıyor.



Evora Denizli'de 72 ay vade, yüzde 1.29 faiz oranı ve hemen teslim daireler satılıyor.

