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Konut fiyatları bir yılda yüzde 142 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) şubatta aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 141,5 artışla 767,9 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyatları bir yılda yüzde 142 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 8,4 artarak 767,9 seviyesinde gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 141,5

KFE, şubatta yıllık bazda yüzde 141,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 56,3 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7,6, 9,5 ve 9,6'lık artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 138,3, Ankara'da yüzde 142,1 ve İzmir'de 142,6 yükseldi.

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Konut satışları martta yüzde 21,5 azaldı

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