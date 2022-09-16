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Konut fiyatları bir yılda yüzde 173,8 arttı

Konut Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 507,6 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda 173,8 artış oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.09.2022 - 14:55 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 14:56

Konut fiyatları bir yılda yüzde 173,8 arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2022 dönemine ilişkin Endeksi (KFE) verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 507,6 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 173,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 52,6 oldu.

İSTANBUL'DA YÜZDE 8,2'LİK ARTIŞ

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında temmuzda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 8,2, yüzde 8,4 ve yüzde 7 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 200,1, Ankara'da yüzde 181 ve İzmir'de yüzde 162,2 yükseldi.

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