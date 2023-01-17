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Konut fiyatları bir yılda yüzde 174 arttı

Konut Fiyat Endeksi, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 628,6 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda artış yüzde 174 oldu.

Konut fiyatları bir yılda yüzde 174 arttı

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) tarafından Kasım 2022 dönemine ilişkin Endeksi (KFE) verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 628,6 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, kasımda yıllık bazda yüzde 174,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 54 oldu.

2022'de 1 milyon 485 bin konut satıldı

2022'de 1 milyon 485 bin konut satıldı

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İSTANBUL'DA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 186

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 4,5 ve yüzde 4,3 artış görüldü.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 186,3, Ankara'da yüzde 181,6 ve İzmir'de yüzde 176,0 yükseldi.

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