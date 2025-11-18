Konut fiyatları geriliyor, işte en çok fiyat artan şehir

Konut Fiyat Endeksi, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,6 oranında artış yaşansa da reel bazda yüzde 1 oranında fiyatlarda düşüş gerçekleşti.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artarak 198,8

seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1 oranında azalış gösterdi.

2025 yılı Ekim ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7, 1 ve 1,8

oranlarında artış gözlemlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve

İzmir’de sırasıyla yüzde 32,4, 38,4 ve 30,7 oranlarında artış gösterdi.



EN ÇOK ANKARA'DA ARTTI

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde,

Ekim 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 38,4 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde

23,1 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde oluştu.