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Konut fiyatları temmuzda yüzde 7,3 arttı

Konut fiyat endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 artış gösterdi. Yıllık bazda artış yüzde 94,7 oldu.

Konut fiyatları temmuzda yüzde 7,3 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı konut fiyat endeksini (KFE) açıkladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Endeksi, 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artarak 988,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 31,2 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, temmuz ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 6,8, 8,1 ve 5,5 oranlarında artış gözlendi.

ANKARA'DA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 105

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 82,7, 105,2 ve 97,1 oranlarında artış gösterdi.

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