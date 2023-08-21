Konut fiyatları yükseldi, arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı

Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı.

Ülke genelinde ocak-temmuz döneminde 1 milyon 617 bin 812 adet gayrimenkul el değiştirdi. Bu satışların 675 bin 327'si konut, 942 bin 485'i ise büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul olarak gerçekleşti.



Konut dışı gayrimenkul satışları ocak-temmuz dönemleri baz alındığında 2022'de 912 bin 448, 2021'de 742 bin 583, 2020'de 608 bin 353, 2019'da ise 525 bin 740 adet olmuştu.



Geçen yılın aynı dönemine göre toplam satışlarda yüzde 6,6 azalış, konutta yüzde 17,7 düşüş yaşanırken, konut dışı gayrimenkulde ise yüzde 3,3 artış gerçekleşti.

KONUT DIŞININ ORANI İLK KEZ YÜZDE 58,3'E ULAŞTI



Toplam satışlar içerisinde konut dışı gayrimenkulün payı ilk kez yüzde 58,3'e ulaştı. Söz konusu oran son 10 yılda yüzde 44,07 ile yüzde 54,07 arasında değişmişti.



Uzmanlar, son dönemde konut dışı gayrimenkul satışlarında kırılan rekora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



KONUT YÜKSELDİ, YATIRIMCI ARSA VE TARLAYA YÖNLENDİ



MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, Türkiye'de ilk 7 ayda satılan toplam gayrimenkul sayısının 1,7 milyon adede yaklaştığını belirterek, bunun yaklaşık yüzde 59'unu ticari, arsa, tarla ve arazi gibi konut dışı satışların oluşturduğunu söyledi.



Bu oranın tarihi bir rekor olduğunu dile getiren Taş, 3-4 yıl önce tam tersi bir tablo ile karşı karşıya olduklarını anımsattı.