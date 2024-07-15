Konut fiyatlarında değişim beklenmiyor

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği, sektörde 6 aylık beklentileri ortaya koyan bir çalışma yayınladı.



Çalışmada konut geliştiricisi ve yatırımcılarının görüşlerine yer verildi.



Ankete katılanların yüzde 63,6'sı konut üretim adedinin sabit kalacağını düşünüyor.



Yüzde 36,4'ü ise üretimin daha da azalacağı görüşünde.



SATIŞLARDA ARTIŞ OLACAK MI?



Satışlarda değişim beklemeyenlerin oranı yüzde 58,1 olarak belirlendi



Katılımcıların yüzde 27,3'ü satışların azalacağını, yüzde 13,6'sı ise artacağını tahmin etti.



Fiyatların artacağını düşünenlerin oranı yüzde 36,4'e inerken, ineceğini düşünenler yüzde 13,6'da kaldı.



Her iki kişiden biri fiyatlarda değişim beklemediğini belirtti.



MALİYETLERDE ARTIŞ BEKLENİYOR



Raporda, konut maliyetleriyle ilgili görüşlere de yer verildi.



Konut üreticilerinin yüzde 77,3'ü maliyetlerde artış bekliyor.



Yüzde 22,7'si ise "maliyetlerde bir değişim olmaz" diyor.



KREDİ KULLANIMI ARTABİLİR



Kredi ile konut kullanımı uzun bir süredir geriliyor.



Anket, yüksek faize rağmen kredi kullanımının artmasının beklendiğini ortaya koydu.



Yılın ilk aylarında kredili satışlarda artış bekleyenlerin oranı yüzde 4,5'ken, bu rakam yüzde 50'lere kadar çıktı.

