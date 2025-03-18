Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Merkez Bankası, şubat ayı konut fiyat istatistiklerini açıkladı.



Buna göre konut fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında arttı. Reel anlamda ise fiyatlar yüzde 5,6 geriledi.



Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 170,5 seviyesinde gerçekleşti.



Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,6 oranında azalış gösterdi.



İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyatları şubat ayında sırasıyla yüzde 2,6, 3,3 ve 3,8 yükseldi.



Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,4, 37,2 ve 32,7 oranında artış kaydetti.