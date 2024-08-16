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Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Konut fiyatları temmuz ayında bir önceki yıla göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında artarken, reel olarak yüzde 14,3 oranında azaldı.

Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Temmuz 2024'te aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 38,7 arttı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 141,3 oldu.

Merkez Bankası'nın () açıkladığı verilere göre KFE, temmuzda yıllık yüzde 38,7 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,3 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul ve İzmir için yüzde 0,2 azalış, Ankara için yüzde 0,6 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 26,8, Ankara'da yüzde 39,4 ve İzmir’de yüzde 37 yükseldi.

TCMB, Konut Fiyat Endeksi hesaplama yönteminde zamanlılığı artıracak şekilde revizyon yapmıştı.

Yeni seriler, zamanlılığın artırılması amacıyla 3 aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanılarak hesaplanmaya başlandı ve yayın süresi t+45 yerine t+15 olarak güncellenmişti.

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