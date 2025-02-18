Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Türkiye'de konut fiyatları ocak ayında yüzde 4,7 oranında artarak 165,9 seviyesine çıktı. Böylece konut fiyatlarında 16 ayın en hızlı artışı gerçekleşmiş oldu.



Buna rağmen konut fiyatlarındaki artış yüzde 5,03'lük enflasyonun altında kaldı.



Merkez Bankası verilerine göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,9 oranında arttı. Reel olarak ise yüzde 7,2 oranında azaldı.



Üç büyük il incelendiğinde konut fiyatları, aylık bazda İstanbul'da yüzde 3, İzmir'de yüzde 5,7, Ankara'da ise yüzde 4,9 yükseldi.



Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 29,6, 36,6 ve 29,6 oranlarında arttı.