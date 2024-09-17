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Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Konut fiyatlarında reel düşüş serisi ağustos ayında da devam etti. Merkez Banaksı verilerine göre konut fiyatları, ağustosta reel olarak yüzde 11,6 düştü.

Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
Konut satışlarında yılın en yüksek rakamı

Konut satışlarında yılın en yüksek rakamı

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Fiyat Endeksi (KFE), Ağustos 2024'te aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 34,3 arttı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 146,4 oldu.

KFE, ağustosta yıllık yüzde 34,3 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 11,6 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 5,5, Ankara'da yüzde 4,3 ve İzmir'de yüzde 2 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 27,1, Ankara'da yüzde 35,6 ve İzmir’de yüzde 32,4 yükseldi.

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