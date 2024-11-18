Konut fiyatlarında tarihi gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı.



Konut fiyatları, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 arttı. Ekim ayında Türkiye'de tüketici fiyatları yıllık bazda 48,6 artmıştı.



Konut fiyatları reel olarak yüzde 14,7 ile rekor düşüş kaydetti.



Ekim ayında üç büyük şehir arasında en yüksek aylık artış yüzde 4,5 ile İzmir'de gerçekleşti. İzmir'i yüzde 2,8 ile Ankara, yüzde 1,1 ile İstanbul izledi.

Yıllık bazda bakıldığında ise konut fiyatlarında en yüksek artış Ankara'da kaydedildi. Ankara konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 32,5 arttı. Bu oran İstanbul'da yüzde 21,2, İzmir'de yüzde 28,7 oldu.