Konut kredilerinde en düşük faiz yeni evlenenlere! İşte en düşük faiz oranı

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası konut kredilerinde güncelleme sinyalleri gelmeye devam ediyor.

Evlendikten sonra ev sahibi olmak isteyenler için Halkbank evlilere özel konut kredisi, Ziraat Bankası da konut kredisi ürün paketi kampanyası hazırladı.

BAŞVURU ŞARTLARI Kamu bankası olan Halkbank'ın kredisine başvurmak için, başvuru tarihi itibarıyla eşlerden herhangi birinin 35 yaşını doldurmamış olma şartı bulunuyor. (36 yaşından gün almamış olması). Başvuru sahibi ya da eşinin taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmaması, resmi nikâh tarihi üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş olması gerekiyor.

Yeni evlenen genç çiftlerin ilk konutlarını satın alırken ihtiyaçları olan finansmanı, diğer bankalara oranla düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme koşullarıyla karşılamalarına imkan tanıyan özel konut kredisini kullanmak için bazı şartların da sağlanması gerekiyor.

En az taksit tutarı kadar Açık Hesap açtıran, en az üç adet otomatik ödeme talimatı veren, Halkbank kredi kartına sahip olan ya da onaylanmış kredi kartı bulunan, İnternet/Mobil/Dialog şube üyeliklerini yaptıran, bankadan hayat sigortası, DASK, konut sigortası yaptıran, ek olarak, BES, Her Şeye Hazırım Ferdi Kaza Sigortası, Cankurtaran Sağlık Sigortası, Riskli Hastalıklar Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Kredi İşsizlik Sigortası ürünlerinden en az üç tanesi tanımlanan ve Hesaplı Bankacılık Masraf Paketine sahip olan müşteriler krediden faydalanacak.



SERBEST ÖDEME SEÇENEKLERİ



Kredinin geri ödemesi için ayık eşit taksitli şekilde, serbest ödeme, 3 aya kadar ödemesiz olarak yapılabilme fırsatı da sunuyor.

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