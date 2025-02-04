Konut kredilerinde kampanya olacak mı? TBB Başkanı Çakar'dan açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çakar, Türkiye'nin en büyük sorununun enflasyon olduğunu, bu problemi yönetmek zorunda olduklarını söyledi.



Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini değerlendiren Alpaslan Çakar, "Uygulanan Orta Vadeli Programın sonuç verdiğini, başarılı olduğunu, artık yavaş yavaş normalleşmeye ve daha düşük faiz ortamına, daha makul bir fiyat istikrarı ortamına doğru gittiğimizi gösterir. Bu anlamda çok değerli." dedi.

Anadolu Ajansı Finans Masası'nda konuşan Çakar, faizlerin düşüşünü en çok isteyen sektörlerden birisinin de bankacılık olduğunun altını çizdi.



TEDBİRLER DEVAM EDECEK Mİ?



Alpaslan Çakar, "Bu tedbirlerin 2025 yılında da devam etmesini bekliyor musunuz?" sorusuna karşılık, buna yönelik kararın enflasyondaki düşüşe paralel verilebileceğini, aslında kamu otoritesinin de normalleşmek istediğini söyledi.



Makro ihtiyati tedbirlerde yer alan kısıtlamaların tamamının dönemin koşulları içerisinde alındığını dile getiren Çakar, "Önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesine paralel olarak bunların yavaş yavaş sistemden izole edileceğini düşünüyorum." diye konuştu.



Çakar, bu kapsamda gevşetilen bazı kararlara örnekler vererek, "Zaman zaman müdahale ederek aslında ihtiyaca binaen süreç itibarıyla bunu azaltıyorlar. 2025 yılında makro ihtiyati tedbirlerin kısmen hayatımızda olacağını ama zamanla bunun gündemimizden çıkacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.



KKM NE ZAMAN SONA ERECEK?



Bankaların toplam mevduat içerisindeki payının yüzde 5,3'e düştüğünü belirten Çakar, "KKM artık yavaş yavaş hayatımızda çıkıyor. Görevini ifade etmiş, sürecini tamamlamış, artık ihtiyaç duyulmayan bir ürün durumunda. 2025 yılı itibarıyla artık KKM mekanizmasının tamamen biteceğini, kapanacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



FİNANSMANA ERİŞİM VAR MI?



"Krediye erişimde bir sorun var mı? Konut kredilerine yönelik bir kampanya hazırlığı var mı?" şeklindeki soru üzerine Çakar, Ziraat Bankası olarak selektif alanlarda, ihracat ve tarım kredilerinde, esnafa verilen kredilerde, yani yatırım teşvik belgeli yatırım kredilerinde ve kamuya verilen kredilerde herhangi bir sınır olmadığını söyledi.



Alpaslan Çakar, halihazırda konut kredi kampanyasına ilişkin bir çalışmalarının olmadığını bildirdi.