Konut kredisi faizleri frene bastı

Konut alma hayali kuranların yakından takip ettiği kredi faizlerinde gerileme frene bastı.



Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz indirimlerine ilişkin "otopilotta değiliz" açıklaması kredilerdeki hareketliliği yavaşlattı.



TCMB'nin sıkı para politikası mesajı, kısa dönemde konut kredi faizlerinde indirim beklentilerini sınırladı.



TCMB'nin ocak ayındaki faiz indirimi sonrasında bir kamu katılım bankası konut kredisi faiz/kâr payı oranını 2,74'e indirmişti. Konut kredisinde en düşük oran halen yüzde 2,74 olarak görülüyor. Diğer bankalarda ise faiz oranları 2,85-3,5 aralığında seyrediyor.



120 ay vadede yüzde 2,74 faiz oranıyla 1 milyon liranın geri ödemesi aylık 28 bin 512 lira oluyor. Toplam geri ödeme ise 3 milyon 422 bin 705 lira olarak hesaplanıyor.