Konut kredisinde ilk faiz indirimi geldi... 328 bin lira az ödenecek

Uzun zamandır beklenen düşük faizli konut kredilerine erişimin önü açılmaya başladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimine müteakip olarak kamu bankası olan Ziraat, konut kredisinde indirime gitti.



Banka yüzde 2.99 olarak uyguladığı konut kredisi faiz oranını yüzde 2.69'a indirdi.



FAİZ DAHA DA DÜŞEBİLİR



Merkez Bankası'nın ilerleyen aylarda politika faizinde yapacağı indirimler mevduat faizi, konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faizlerinde de indirim olarak yansıyacak.



NE KADAR FARK EDİYOR?



Yüzde 2.69 oranından çekilen 1 milyon liralık 120 ay vadeli konut kredisinde aylık ödeme 28 bin 60 lira oluyor. 120 ayında sonunda 1 milyona karşılık toplam ödeme tutarı 3 milyon 367 bin 200 lira oluyor.



Yüzde 2.99 oranından aynı şartlarda kredi çekilseydi aylık ödemesi 30 bin 797 lira olacak ve toplam geri ödemesi 3 milyon 695 bin 640 liraya yükselecekti.



Faizin yüzde 2.69'a düşmesiyle birlikte kredi çeken kişi 328 bin 440 lira daha az ödeme yapmış olacak.



YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞERSE NE OLUR?



Faizlerin düşük seyrettiği yıllarda yüzde 0.99 oranından konut kredisi kullandırılıyordu. Faizlerin ilerleyen yıllarda yüzde 1 ve altı seviyelerinde gerçekleşmesi halinde 1 milyon lira kredinin yüzde 0.99 faiz oranıyla 120 ayda aylık taksit tutarı 14 bin 277 lira, toplam geri ödemesi de 1 milyon 707 bin lira seviyesinde gerçekleşecek.



YÜZDE 0.69'LA KREDİ ÇEKENLER VAR



Yaklaşık 5 yıl önce yapılan konut kredisi kampanyasıyla yüzde 0.69 faiz oranıyla kredi kullananlar bulunuyor ve kredilerini ödemeye devam ediyorlar. 5 yıl önce konut fiyatları şu ankinden çok daha düşük fiyatlardaydı. İstanbul'da 3+1, yeni yapı, site içindeki evlerin fiyatları ortalama olarak 500-700 bin lira arasında değişiyordu. Konutun tamamına yani 500 bin lirasına kredi kullanan birinin yüzde 0.69 faiz oranıyla 120 ay vadede aylık ödemesi 6 bin 140 lira oluyor, toplam geri ödemesi de 736 bin 800 lira oluyordu.

