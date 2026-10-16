Konut satış rakamları açıklandı

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında artarak 51 bin 519 oldu. İkinci el konut satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 oranında azalarak 90 bin 871 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 36,2, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 63,8 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 23 BİN 397, DİĞER KONUT SATIŞLARI 118 BİN 993 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 23 bin 397 oldu. Diğer konut satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 oranında azalarak 118 bin 993 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 diğer satışların payı yüzde 83,6 olarak gerçekleşti.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL KONUT SATIŞLARI EYLÜL'DE YÜZDE 3,8 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 3,8 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 15,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,5 arttı; ikinci el konut satışları aynı kaldı.

YABANCILARA EYLÜL AYINDA 2 BİN 167 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında artarak 2 bin 167 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında azalarak 15 bin 308 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 388 ile Rusya Federasyonu, 166 ile Irak ve 162 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI 5 BİN 789, İKİNCİ EL İŞ YERİ SATIŞLARI 11 BİN 556 OLDU

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 5 bin 789 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 oranında azalarak 11 bin 556 oldu.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI 683, DİĞER İŞ YERİ SATIŞLARI 16 BİN 662 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 oranında artarak 683 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında azalarak 16 bin 662 oldu.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI EYLÜL'DE YÜZDE 13,2 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 13,2 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 10,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 3,3 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 1 azaldı.