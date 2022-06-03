Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi

Online emlak platformlarında yer alan gayrimenkul ilanlarına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de 31 Mayıs Salı günü yayımlanıp 1 Haziran itibariyle uygulamaya girdi.

Yeni düzenleme ile ilan sitelerinde yer alan taşınır ve taşınmazlara ait tüm bilgiler, 1 aylık periyotlarla Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilecek.

Düzenleme piyasada da etkisini hızlı gösterdi. NTV'ye bilgi veren sektör yetkilileri, ilanların yüzde 20'sinin silindiğini aktardı.

Dünya gazetesinin haberine göre de, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı ilk günde ilan sitelerinde kaldırılan ilan sayısı 2'ye katlandı.