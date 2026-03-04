Konut satışında avukat zorunluluğu. Uygulama ne anlama geliyor?

Gürlek, İstanbul 2 Nolu Barosu’nun iftar programında yaptığı konuşmada, tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukat temsil zorunluluğu getirmek istediklerini açıkladı.

Gürlek, "Tabii Meclisimizin de aynı yönde bir irade göstermesi halinde tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirmeyi istiyoruz. Bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza en azından küçük bir fayda sağlaması için önemli." dedi.

“12. Yargı Paketi’nde talimat da verdik, şu an yasal düzenleme de yapılacak" diyen Gürlek, şöyle konuytu:

"Tabii Meclisimizin de aynı yönde bir irade göstermesi halinde tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirmeyi istiyoruz. Bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza en azından küçük bir fayda sağlaması için önemli. Bu konuda Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüze ve Özel Kalem Müdürlüğümüze talimat verdim. İnşallah 12. Yargı Paketi’nde belirli miktarı geçen işlemlerde tapuda avukat sorumluluğu getireceğiz."