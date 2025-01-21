Konut satışları 1,5 milyona yaklaştı

Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aralık ayında konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,4 artışla 212 bin 637 olarak gerçekleşti.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir oldu. En az konut satışı 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt'ta yapıldı.



KREDİLİ SATIŞLAR HIZLANDI



Kredili konut satışlarının aralık ayında hızlandığı görüldü.



İpotekli konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 285,3 oranında artarak 23 bin 277 oldu.

2024 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 10,8 oranında azalarak 158 bin 486'ya geriledi.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı aralık ayında yüzde 10,9, 2024 yılında yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.



Aralık ayında 5 bin 980, 2024 yılında ise 38 bin 62 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞLAR GERİLEDİ



Yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,1 oranında azalarak 23 bin 781'e düştü. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 8 bin 416 ile İstanbul, 8 bin 223 ile Antalya ve 2 bin 112 ile Mersin oldu.



Aralık ayında yabancıya yapılan konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 oranında artarak 2 bin 418'e yükseldi.



2024 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.



RUSLAR İLK SIRADA



Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı



2024 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 4 bin 867 ile Rusya Federasyonu, 2 bin 166 ile İran ve bin 631 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Aralık ayında ise sırasıyla 438 ile Rusya Federasyonu, 239 ile İran ve 181 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.