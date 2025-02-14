Konut satışları 2025'e hızlı başladı

Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu.



TÜİK verilerine göre konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 912 ile İstanbul, 10 bin 158 ile Ankara ve 6 bin 634 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 39 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 ile Tunceli olarak gerçekleşti.



KREDİLİ SATIŞLAR ÖNEMLİ ARTIŞ



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 182,8 oranında artarak 16 bin 726'ya yükseldi.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 oldu.

Ocak ayında 3 bin 856 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.



YABANCIYA KONUT SATIŞI GERİLEDİ



Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 oranında azalarak bin 547'ye geriledi.



Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 611 ile İstanbul, 469 ile Antalya ve 118 ile Mersin oldu.



EN ÇOK SATIŞ RUSLARA



Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.



Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 248 ile Rusya Federasyonu, 162 ile İran ve 103 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

