Konut satışları nisanda yüzde 36 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,6 gerileyerek 85 bin 652'ye düştü.



Konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti.



Nisanda konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 payla Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,8 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konutla Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt oldu.

KREDİLİ KONUT SATIŞINDA YÜZDE 32 DÜŞÜŞ



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalış göstererek 21 bin 769 olarak belirlendi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışlarının payı yüzde 25,4 olarak kayıtlara geçti.



Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalışla 80 bin 591'e geriledi.

YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜZDE 60 GERİLEDİ

Nisanda gerçekleşen 85 bin 652 konut satışının 2 bin 557'si yabancılara yönelik oldu. Yabancılara yapılan konut satışı nisanda yıllık bazda yüzde 60,3 azaldı. Nisanda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 3 oldu.



Yabancılara yapılan konut satışlarında nisanda iller bazında ilk sırayı 1024 satış ile Antalya aldı. Antalya'yı 792 konut satışıyla İstanbul ve 186 satışla Mersin takip etti.



Söz konusu satışlar ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 azalarak 13 bin 483'e düştü.



Nisanda Rusya vatandaşları Türkiye'den 817 konut satın aldı. Rusya'yı 377 konutla İran, 136 konutla Ukrayna ve 124 konutla Irak vatandaşları izledi.

