Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesinde

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞLARI



Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Nisanda Rusya vatandaşları Türkiye'den 293 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 117 konutla İran, 91 konutla Ukrayna ve 70 konutla Almanya vatandaşları izledi.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 7 BİN 71 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,5 azalarak 7 bin 71 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti.



Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 azalışla 34 bin 693 oldu.



Nisan ayındaki ipotekli satışların 1744'ü, ocak-nisan dönemindeki satışların 8 bin 313'ü ilk el satışları olarak belirlendi.



DİĞER KONUT SATIŞLARI NİSANDA ARTTI



Türkiye genelinde diğer konut satışları, nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 68 bin 498 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,6 olarak saptandı.



Ocak-nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 320 bin 480 olarak kayıtlara geçti.



İLK EL DE, İKİNCİ EL DE GERİLEDİ



Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, nisanda, yıllık bazda yüzde 10,6 azalarak 24 bin 85'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,9 olarak tespit edildi.



İlk el konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 112 bin 341 olarak gerçekleşti.



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azalış göstererek 51 bin 483'e geriledi.



Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,1 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ocak-nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalışla 242 bin 832 olarak kaydedildi.