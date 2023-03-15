Konut satışları şubatta yüzde 18 azaldı

KREDİLİ KONUT SATIŞINDA YÜZDE 12,7 DÜŞÜŞ



Kredi satışları içeren ipotekli konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalış göstererek 17 bin 357 oldu.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 azalışla 33 bin 560 oldu.



Şubat ayındaki ipotekli satışların 5 bin 93'ü; ocak-şubat dönemindeki ipotekli satışların ise 9 bin 353'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.



YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜZDE 27 AZALDI



Yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 3 bin 350 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,2 oldu.



Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 261 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 133 konut satışı ile İstanbul ve 225 konut satışı ile Mersin izledi.



EN ÇOK RUSLAR KONUT ALDI



Şubat ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den bin 183 konut satın aldı. Rusları sırasıyla 446 konut ile İran, 173 konut ile Irak ve 142 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.