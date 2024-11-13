Konut satışları yaklaşık iki yılın zirvesinde

Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu.

Bu rakam, aylık bazda yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Aralık 2022'de 207 bin 963 konut el değiştirmişti.



En fazla konut satışı 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir oldu. En az satış 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti.



Konut satışları, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 oranında artarak 1 milyon 112 bin 374'e yükseldi.



KREDİLİ SATIŞLAR HIZLANDI



İpotekli konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 278,2 oranında artarak 21 bin 95 oldu.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 oranında azalarak 113 bin 405 oldu.



Ekim ayında 5 bin 167; ocak-ekim döneminde ise 26 bin 869 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.



YABANCIYA SATIŞLAR GERİLEDİ



Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 oranında azalarak 2 bin 122 oldu.



Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 750 ile Antalya, 724 ile İstanbul ve 148 ile Mersin oldu.



Yabancıya satışlar ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu.



Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 373 ile Rusya Federasyonu, 172 ile İran ve 136 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.