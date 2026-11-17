Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 oranında azalarak 50 bin 105 oldu.

İkinci el konut satışları ise ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 oranında azalarak 80 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 38,2, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 61,8 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 23 BİN 286, DİĞER KONUT SATIŞLARI 107 BİN 786 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında azalarak 23 bin 286 oldu. Diğer konut satışları ise ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,3 oranında azalarak 107 bin 786 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,8 diğer satışların payı yüzde 82,2 olarak gerçekleşti.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL KONUT SATIŞLARI EKİM'DE YÜZDE 7,4 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 7,4 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 24 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 4,8 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 1,4 azaldı.

YABANCILARA EKİM AYINDA 2 BİN 259 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 oranında artarak 2 bin 259 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Ocak - ekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında azalarak 17 bin 567 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 477 ile Rusya Federasyonu, 193 ile İran ve 159 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI 5 BİN 519, İKİNCİ EL İŞ YERİ SATIŞLARI 10 BİN 970 OLDU

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında artarak 5 bin 519 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında azalarak 10 bin 970 oldu.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI 724, DİĞER İŞ YERİ SATIŞLARI 15 BİN 765 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 oranında artarak 724 oldu. Diğer iş yeri satışları ise ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azalarak 15 bin 765 oldu.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI EKİM'DE YÜZDE 11,3 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde ,3 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 14,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 1,8 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 1,1 azaldı.