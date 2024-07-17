Konut satışlarında gerileme

Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.



TÜİK, haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre satışlar yılın ilk 6 ayında yüzde 3,7 azaldı.



Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir oldu. En az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt olarak açıklandı.



KREDİLİ SATIŞLARDA DÜŞÜŞ



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azalış göstererek 6 bin 813'e geriledi.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.



Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,7 azalışla 51 bin 415 oldu.



Haziran ayındaki ipotekli satışların, bin 547'si; ocak-haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 12 bin 176'sı ilk el satış olarak gerçekleşti.



YABANCIYA SATIŞLAR YARI YARIYA AZALDI



Yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 azalarak bin 440 oldu.



Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin oldu.



Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 332 ile Rusya Federasyonu, 156 ile İran ve 102 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

