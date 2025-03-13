Konut satışlarında güçlü seyir sürüyor

Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.



Konut satışları ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında artarak 224 bin 991 olarak gerçekleşti.



KREDİLİ SATIŞLARDA ARTIŞ



İpotekli konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,1 oranında artarak 16 bin 778'e yükseldi.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti.



Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127,3 oranında artarak 33 bin 504'e çıktı.



Şubat ayında 3 bin 956; ocak-şubat döneminde ise 7 bin 812 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.



YABANCIYA SATIŞLARDA GERİLEME



Yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında azalarak bin 457'e geriledi.



Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu.



Şubat ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 256 ile Rusya Federasyonu, 133 ile İran ve 99 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.