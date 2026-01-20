Konut satışlarında tarihi rekor. Ruslar liderliği oynuyor

Siyasi olaylar ve ekonomik dalgalanmalarla geçen 2025 yılı konut satışına ilişkin veriler paylaşıldı.

Rakamlarda tarihi rekor gözlemlendi.

EN ÇOK İSTANBUL'DA EN AZ HAKKARİ'DE

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak gerçekleşti. Yalnızca Aralık ayına bakıldığında ise 254 bin 777 konut satıldı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 oranında artarak 29 bin 149 oldu. 2025 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 49,3 oranında artarak 236 bin 668 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı Aralık ayında yüzde 11,4, 2025 yılında yüzde 14 olarak gerçekleşti. Aralık ayında 7 bin 666; 2025 yılında ise 57 bin 639 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

EN ÇOK RUSLAR EV ALIYOR

2025 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 3 bin 649 ile Rusya Federasyonu, bin 878 ile İran ve bin 541 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Aralık ayında ise sırasıyla 504 ile Rusya Federasyonu, 232 ile İran ve 193 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.