Konut ve taşıtta yeni dönem: Yetki almayan ilan veremeyecek

Konut ve taşıtta yetkisiz ilan dönemi sona eriyor. Ticaret Bakanlığı'nın taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yetki doğrulaması uygulamasında 2 aylık geçiş süreci sona erdi. Konut ilanları için ise süre 7 Nisan'da doluyor.

ARAÇ İLANI VERECEKLER DİKKAT!



Yeni dönemde ilanlarda yetki doğrulaması zorunlu hale gelecek. Platformlardaki taşıt ilanları sadece ilana konu taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen belgeli işletmelerce verilebilecek.



Taşıt sahipleri, ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesini e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.



1 Nisan itibarıyla ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince ilan girişi yapılamayacak.



KONUTTA 7 NİSAN'DA BAŞLIYOR



Konut ilanlarında yetki uygulaması ise 7 Nisan'dan itibaren başlayacak.



Mülk sahipleri, emlak ilanları için e-Devlet üzerinde yetki verebilecek. Bu tarihten itibaren yetki belgesi olmayan emlakçıların ilanları kaldırılacak.



Öte yandan birden fazla emlakçıya ilan yayınlama izni verilebilecek.



Söz konusu düzenleme sosyal medya dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsayacak.

