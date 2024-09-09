Konut fiyatında düşüş sürüyor: Türkiye ilk 3'e girdi

Konut fiyatları salgın döneminde tüm dünyada arttı. Türkiye fiyatın en çok arttığı ülkeler listesinde yıllarca ilk sırada yer aldı. Bu yıl ise durum tersine döndü. Uluslararası Ödemeler Bankası, ilk çeyrek konut fiyat değişimlerini yayımladı. Dünyada konut fiyatları yılın ilk çeyreğinde reel olarak yüzde 1 geriledi. Yani fiyat yükselişi, enflasyonun altında kaldı.

En yüksek düşüş yüzde 13,7 ile Lüksemburg'da gerçekleşti.



Onun ardından ikinci sırada yüzde 13,2 ile Hong Kong geldi. Üçüncü sırada fiyatların reel olarak yüzde 8,9 düştüğü Türkiye var.

Fiyatların en çok arttığı ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

