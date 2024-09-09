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Konut fiyatında düşüş sürüyor: Türkiye ilk 3'e girdi

Konut fiyatları son bir yıldır enflasyondan daha az artıyor. Türkiye'de ilk çeyrekte konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 8,9 düştü. Türkiye, 2024'te dünyada fiyatın en çok düştüğü üç ülkeden biri oldu.

Konut fiyatında düşüş sürüyor: Türkiye ilk 3'e girdi
Konutta fiyat artışı salgın öncesine döndü

Konutta fiyat artışı salgın öncesine döndü

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fiyatları salgın döneminde tüm dünyada arttı.

Türkiye fiyatın en çok arttığı ülkeler listesinde yıllarca ilk sırada yer aldı.

Bu yıl ise durum tersine döndü.

Uluslararası Ödemeler Bankası, ilk çeyrek konut fiyat değişimlerini yayımladı.

Dünyada konut fiyatları yılın ilk çeyreğinde reel olarak yüzde 1 geriledi. Yani fiyat yükselişi, enflasyonun altında kaldı.

Konut fiyatında düşüş sürüyor: Türkiye ilk 3'e girdi - 1 Kaynak: NTV

En yüksek düşüş yüzde 13,7 ile Lüksemburg'da gerçekleşti.

Onun ardından ikinci sırada yüzde 13,2 ile Hong Kong geldi. Üçüncü sırada fiyatların reel olarak yüzde 8,9 düştüğü Türkiye var.

Fiyatların en çok arttığı ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Konut fiyatında düşüş sürüyor: Türkiye ilk 3'e girdi - 2 Kaynak: NTV

Ülkede fiyatı yılın ilk üç ayında yüzde 15,6 artış kaydetti.

İkinci sırada yüzde 14,6'lık fiyat artışıyla Polonya yer aldı.

Üçüncü sırada ise yüzde 12,2 ile komşu ülke Bulgaristan bulunuyor.

Bu yılki düşüşe rağmen Türkiye, son 5 yıllık dönemde fiyatın en çok arttığı ülke ünvanını korudu.

Fiyatlar 2019'dan bu yana reel olarak yüzde 119,4 yükseldi.

Enflasyondan arındırıldığında iki kattan fazla artış gösterdi.

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