BDDK, konut kredilerinde alınacak teminat oranlarında, birinci ve ikinci el ayrımı kaldırdı.

Kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranlarında şubat ayı itibariyle yeni düzenleme geçerli olacak.

BDDK'nın yaptığı açıklamada şöyle denildi;

“Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde; kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el–ikinci el konut ayrımı kaldırılmış, 2010 yılından sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alınmıştır. ”

DEPREME DAYANIKLI KONUTA DESTEK VERİLİYOR

“Bu çerçevede, konut kredilerine ilişkin düzenlemelerde enerji verimliliği yüksek, görece depreme dayanıklı yeni konutların alımı ile ilk konutunu edinecek tüketicilerin desteklenmesine yönelik değişiklikler yapılmıştır. Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde ise; belirlenen kredi değer oranlarının azaltılarak uygulanmasına devam edilecektir.”

KONUT KREDİLERİNDEKİ BU KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

BDDK, son kararıyla, eski kararındaki teminat oranlarını değiştirmedi, sadece birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırdı. Yeni karara göre örneğin, değeri 5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda A ve B enerji sınıfına sahip konutlar için konut değerinin yüzde 90’ına, C sınıfı için yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek.

Bu oran, aynı değer diğer konutlarda ise yüzde 70 olarak uygulanacak. 5 milyon TL ile 7 milyon TL arasındaki konutlarda ise bu oranlar A ve B enerji sınıfında konut değerinin yüzde 80'ine, C sınıfı için yüzde 70'ine, diğer konutlarda ise yüzde 60'ına kadar kredi kullanılabilecek.

7 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki konutlarda bu oranlar A ve B enerji sınıfına sahip konutlarda 70, C sınıfında yüzde 60, diğer konutlarda ise yüzde 50 seviyesinde. 10 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki konutlarda bu oranlar A ve B enerji sınıfına sahip konutlarda yüzde 50, C sınıfında yüzde 40, diğer konutlarda ise yüzde 30 seviyesinde. 20 milyon TL'nin üzerindeki konutlarda bu oranlar A ve B enerji sınıfına sahip konutlarda yüzde 50, C sınıfında yüzde 40, diğer konutlarda ise yüzde 30 seviyesinde.

Kararın ayrıntısındaki tabloya göre, C enerji sınıfı hariç olmak üzere,

5 milyonluk liralık konutta yüzde 90,

5 ile 7 milyon lira arasındaki konutlarda yüzde 80

7 ile 10 milyon lira arası konutlarda yüzde 70,

10 ile 20 milyon lirası arası konutlarda yüzde 50

20 milyon lira ve üstü konutlarda ise yüzde 50 kredi kullandırılacak.

BDDK'nın konut kredilerine ilişkin teminatları gösterir kararı şöyleydi: