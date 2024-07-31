Konutlarda kullanılan doğalgaza zam

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)'ın internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.



Buna göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.

Açıklamada yüzde 38'lik zamlı tarifenin 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

ZAMMIN TÜKETİCİYE YANSIMASI YÜZDE 24 OLACAK



Enerji Bakanlığı da doğalgazda devletin yüzde 60 sübvansiyon uyguladığını, bu sayede fiyat artışının nihai tüketiciye yansımasının Türkiye ortalamasında yüzde 24-25 olacağını duyurdu.

Öte yandan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın fiyatında da yüzde 33,1 artış yapıldı.

Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metrekübün üzerinde olan tüketicilerin kullandıkları doğalgazın satış fiyatında değişiklik olmadı.

