Konut piyasasında son trend: Fiyatları yüzde 30 daha ucuz ama riskler barındırıyor

Yani aynı semtte aynı binada yer alan iki daire arasında sadece kiracı farkı nedeniyle yüzde 30'luk fiyat değişikliği var.

Talebin az olması nedeniyle kiracılı satılık konut fiyatlarında yüzde 30'luk bir düşüş yaşanıyor.

Satılık konut boş değil de içinde kiracı varsa genellikle tercih sebebi olmuyor.

Konut piyasasında fiyatı belirleyen en önemli etmenlerden biri kiracılar.

RİSK BARINDIRSA DA AVANTAJ YARATABİLİR

Uzmanlara göre, kiracılı konut her ne kadar risk barındırsa da, fiyatlardaki düşüş avantaj yaratabilir.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, içinde kiracısı bulunan dairelere ilişkin, "Fiyatta pazarlık yapabiliyorsun. Muadilinden yüzde 30-40 daha düşük bedele alabiliyorsun." dedi.

Aşa, kiracının 10 yıldan fazla bir süredir bu dairede oturması halinde ev sahibinin tahliye hakkı olduğuna da işaret etti.

KİRA KONTRATI İNCELENMELİ

Peki içinde kiracı bulunan konutu satın almak isteyenler ne yapmalı?

Aşa, satın alınmak istenen evin kira kontratının istenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kiracının ne kadar kontratı kaldığına bakılması gerektiğini belirten Aşa, kiraların gününde ödenip ödenmediğinin ve tahliye taahüdünün olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini anlattı.