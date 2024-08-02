Konutta barında krizi uyarısı: Piyasa durdu, üretim zorlaştı

Türkiye'de konut sahipliği azalıyor. Yüksek satılık fiyatları ve kiralar ile artan kredi faiz oranları konut piyasasını adeta durdurdu.



Sektör temsilcileri konutta birkaç yıldır devam eden sıkıntıların bir barınma krizine dönüşebileceğini belirtiyor.



Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, "Bugün türkiyede yıllık konut ihtiyacının 800 ile 1 milyon arasında olduğunu söyleyebiliriz. Son üç yılda ise yeni konut üretimi 400 bin arlaığına indi. Ev sahipliği dramatik olarak düşüyor." dedi.



Ülkeler için konut sahipliğinin yüzde 80'in üzerinde olması "iyi veri" olarak yorumlanıyor.



Türkyie'de ise önce yüzde 70'in altına ardından da yüzde 57'lere kadar indi. Neredeyse her iki kişiden birinin evi yok.



Çekici, "Bu önemli bir sinyaldir, ev sahipliği oranının düşmesi. Bunu tabii rakamlar, demografik veriler ve ihtiyaçta da görüyoruz. Banka kredili konut satışı neredeyse yok denecek kadar az. Burada bazı önlemlerin alınması gerekiyor piyasamızla ilgili." şeklinde konuştu.



Konut satışları yılın ilk yarısında yüzde 3,7 geriledi. Yine ilk yarıda konut alımında banka kredisi kullanım oranı yüzde 9’a kadar indi.



