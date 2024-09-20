Konutta fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı, konutta fahiş fiyat artışı yapan bir emlak işletmesine 100 bin lira ceza kesti.

Konutta fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza
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Türkiye Cumhuriyeti Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Gürcan, Ziraat Bankası tarafından uygulanan kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilan fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını belirtti.

Konutta fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza - 1

Söz konusu artışı yapan emlak işletmesinin tespit edildiğini aktaran Gürcan, Adana'da faaliyet gösteren işletmeye 100 bin lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

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