Konutta fiyat artış hızı geriliyor

Konut fiyatları son bir yılda hızlı yükseldi.



Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporuna göre, Türkiye geneli satılık konut metrekare fiyatı ağustosta yıllık yüzde 198,7 artış gösterdi. Ancak artış hızı son haftalarda aylık bazda yavaşladı.



Temmuzda aylık 8,6 puan yükselen fiyat artış oranı, ağustosta 1,9 ile sınırlı kalarak fiyat yükselişinin hız kestiğine işaret etti.



İstanbul'da ise yıllık fiyat artış oranı ağustosta geçen aya kıyasla 2,1 puan azaldı. Kentte 5 yılın en yavaş fiyat artışı gerçekleşti.



SATILIK KONUT ARZI YÜKSELDİ



Fiyatların düşmesindeki en büyük etken arz-talep dengesi. Satılık konut arzı ağustosta temmuz ayına kıyasla ülke genelinde yüzde 9,7 artarak 756 bin adete yükseldi.



İstanbul'da bu oran yüzde 9,2 ile 206 bin adete çıktı. Yeni projelerle arzın artacak olmasının önümüzdeki dönemlerde de fiyatlara yansıması bekleniyor.



Uzmanlar konut arzındaki yükselişe karşın, talebin kredi düzenlemeleri sonrasında düştüğüne dikkat çekiyor.

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