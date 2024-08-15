Konutta fiyat artışı salgın öncesine döndü

Konutta fiyat artış hızı pandemi öncesi seviyelere indi.



Bir gayrimenkul platformu, Güncel Konut Değer Raporu'nu açıkladı.



Temmuz itibarıyla konut satış fiyatları yıllık bazda yüzde 36 yükseldi. Ancak rakamlar enflasyondan arındırıldığında reel anlamda gerilemeye işaret etti.



Fiyatlar reel olarak hesaplandığında yıllık yüzde 18 düştü.



YATIRIM DÖNÜŞ SÜRESİ 13 YIL



Temmuz ayı sonunda Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 26 bin 484 lira oldu.



Ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 442 bin 920 liraya çıktı.



Yatırım dönüş süresi 13 yıl olarak belirlendi.



PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNÜŞ BAŞLADI



Raporda, fiyatların TL bazında artmaya devam ettiğine dikkat çekildi.



Ancak artış hızında yavaşlamanın sürdüğü dile getirildi.



Satılık konut piyasasında pandemi öncesinde yüzde 30'lar civarında artış yaşanıyordu.



Artan inşaat maliyetleri ve yüksek enflasyona rağmen yeniden o seviyelere dönülmüş oldu.



Kredili satışların yerinde saydığı belirtilirken, nakit alım hacminin arttığı vurgulandı.



"Peşin ödemelerde pazarlık gücü çok yüksek" tespitine yer verildi.



EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI HANGİ İLDE?



Dört büyük il karşılaştırıldığında en yüksek fiyat artışı Ankara ve İzmir'de görüldü.



Her iki ilde de fiyatlar yıllık yüzde 38 yükseldi.



Artış İstanbul'da artış yüzde 37, Antalya'da yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti.

