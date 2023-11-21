Konutta fiyatlar hız kesti

Türkiye genelinde satılık ve kiralık konut fiyatları hız kesti.



Emlak arama sitesi Emlakjet'in verilerine göre Türkiye genelinde ekimde önceki aya göre satılık fiyatlarında artış görülmedi, kiralar ise yüzde 4 düştü.



Kiralarda bir önceki ay da yüzde 4'lük düşüş yaşanmıştı.



Ekim'de satılık konut arama sayısı kiralık sayısını geçti.



Aramaların yüzde 56’sı satılık, yüzde 44'ü ise kiralık konutlar için yapıldı.



En çok konut aranan iller arasında İstanbul ilk sırada yer aldı.



Ekimde İstanbul'da önceki aya göre satılık konut fiyatları yüzde 1, kiralıklar ise yüzde 3 düştü.



İstanbul Beylikdüzü, ilçeler arasında konut aramalarında ilk sırada gelirken, onu Ankara Çankaya ve Bursa Osmangazi izledi.

Kiraların en çok düştüğü il yüzde 6 ile Antalya olurken, Türkiye çapında iki ilçede fiyatlarda artış dikkat çekti



Antalya-Alanya ve Balıkesir-Bandırma ilçelerinde, il olma beklentisi ile satılık ve kiralık fiyatları yükseldi.