Konutta kredi faizleri geriliyor: 18 ayın en düşük seviyesinde

Bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 21 Mart haftasında yüzde 39,25 ile 18 ayın en düşüğüne geriledi.



Ekonomi yönetimi tarafından 1,5 yıldır uygulanan dezenflasyon programının çıktıları verilere yansırken, Haziran 2024'te yüzde 71,6'ya yükselen enflasyon şubatta yüzde 39,05'e kadar düştü.



Bu düşüşün ardından harekete geçen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti. Böylece son iki toplantıda 500 baz puan indirime gidilmiş oldu.



TCMB tarafından yapılan indirimler bankalarca sunulan konut kredilerinin faiz oranlarına da yansıdı.

5 NİSAN'DA ZİRVEYİ GÖRDÜ



Merkez Bankası verilerine göre, bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 21 Mart haftasında yüzde 39,25'e düşerken, bu rakam 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.



Bundan önceki düşük rakam 8 Eylül 2023'te yüzde 38,85 şeklindeydi. En yüksek oran ise 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 olmuştu.



AYLIK FAİZ YÜZDE 3'ÜN ALTINDA



Birkaç ay öncesine kadar bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 iken bu rakam yüzde 2,59'a kadar geriledi.



Böylece 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödenen rakam 31 bin 352 liradan 27 bin 163 liraya düşmüş oldu. Toplam ödenen tutar ise 502 bin lira düşüşle 3 milyon 260 bin liraya geriledi.



KREDİLİ SATIŞLAR DİBİ GÖRDÜ



Her ne kadar faiz oranları 18 ayın en düşüğü olsa ve aylık yüzde 2,59'a kadar gerilese de bu oran sektör temsilcileri tarafından ideal olarak görülen yüzde 1 ve altındaki rakamların üzerinde bulunuyor.



Son dönemdeki yüksek faiz oranları nedeniyle geçen yıl ipotekli konut satışlarının toplamdan aldığı pay, verilerin açıklanmaya başlandığı 2013'ten bu yana en düşük düzeyde kalmıştı.



Bu rakam önceki yıllarda yüzde 39,8'e kadar yükselirken, 2024'te yüzde 10,7'e gerilemiş, bu yılın ilk 2 ayında ise yüzde 14,7'ye yükselmişti.