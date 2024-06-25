Konutta reel düşüş sürüyor

Kredi faizleri arttı, Konut yatırım aracı olmaktan çıktı.



Konut fiyatlarında 2 buçuk yılın en yavaş artışı yaşandı.



Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 48,4 arttı.



Yıllık bazda, Ekim 2021'den bu yana en yavaş artış yaşanmış oldu.



Aynı dönemde enflasyon yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.



Fiyatlar enflasyondan arındırıldığında yüzde 13,3'lük düşüş görüldü.



Üç büyük kentte en yüksek fiyat artışı yüzde 58,9 ile Ankara'da kaydedildi.



İzmir'de fiyat artışı yüzde 45,1 olurken, İstanbul'da yüzde 37,6'da kaldı.

14 YILIN EN YÜKSEK DÜŞÜŞÜ



İstanbul Ticaret Odası, kentin enflasyonunu nisan için yüzde 78,8 olarak açıklamıştı.



Böylece İstanbul'daki konutlarda reel fiyat düşüşü yüzde 40'ın üzerine çıktı.



Son 14 yılın en yüksek reel düşüşü yaşandı.



Konut metrekare fiyatı Türkiye'de 32 bin 443 liraya çıktı.



İstanbul'da 46 bin 213 lira, Ankara'da 25 bin 609 lira ve İzmir'de 38 bin 29 lira olarak belirlendi.

ÜÇ İLDE 100 METREKARE KONUT FİYATI



100 metrekarelik bir konutun Türkiye'deki ortalama fiyatı 3 milyon 244 bin lira oldu.



Ortalama fiyat,, İstanbul'da 4 milyon 621 bin lira, Ankara'da 2 milyon 560 bin lira ve İzmir'de 3 milyon 802 bin liraya yükseldi.



İstanbul ile İzmir arasındaki fiyat makasının azalması dikkat çekti.